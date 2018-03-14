Нефть волнуется за Поднебесную

Москва, , 09:17 — REGNUM Нефть сорта Brent дешевеет с начала недели, развивая негативную динамику на утренних торгах 14 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

13 марта котировки не смогли отвоевать уровень $65 и снова навестили минимумы в районе $64. Сегодня актив расположился в районе $64,50, теряя с утра 0,3%.

«API 13 марта опубликовал еженедельный отчет по запасам энергоносителей, который в целом вышел неплохим — запасы нефти выросли скромно, на 1,1 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов сократились.

Однако рынок практически проигнорировал релиз, сосредоточившись на динамике интереса к риску, который снова угас», — отметил эксперт.

По его мнению, причин для этого немало. Это и политический хаос в Белом доме, где Трамп отправил в отставку госсекретаря Тиллерсона, и жесткая позиция Вашингтона в отношении Китая, и конфликт между Британией и Россией, и разногласия в ОПЕК.

«Что касается вопроса с КНР, рынок черного золота довольно чувствительно реагирует на угрозы для экономики Поднебесной. Штаты пообещали ввести масштабные тарифы на импорт китайских товаров «уже в ближайшее время», что подорвет торговые показатели страны», — пояснил Мащенко.

Учитывая ожидаемое замедление роста второй по величине в мире экономики в 2018 году, эта угроза выглядит еще весомее. Опасаясь снижения спроса на энергоносители со стороны Китая, часть игроков избавляется от долгосрочных длинных позиций, что закономерно давит на котировки.

«Разногласия в ОПЕК по поводу целевого уровня цен лишь подливают масла в огонь. Единственное, что в краткосрочной перспективе поможет ослабить давление на Brent, помимо возвращения интереса к риску на мировые площадки, это масштабное ослабление доллара/

Такой сценарий станет возможным в случае выхода очень слабых розничных продаж и новой порции негатива с политического фронта США», — полагает эксперт.

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