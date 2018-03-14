Прожиточный минимум в Москве урезали почти на 5%

Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве в четвёртом квартале 2017 года уменьшилась величина прожиточного минимума. Теперь этот показатель в расчёте на душу населения составляет 15 397 рублей. Это на 763 рубля меньше, чем в третьем квартале 2017 года. Соответствующее постановление городского правительства подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии Москвы, для трудоспособного населения прожиточный минимум по сравнению с третьим кварталом сократился с 18 453 рублей до 17 560 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров снизился с 11 420 рублей до 10 929 рублей, для детей — с 13 938 до 13 тыс. 300 рублей.

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При этом если сравнивать эти показатели с четвёртым кварталом 2016 года величина прожиточного минимума выросла на 305 рублей.

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Прожиточный минимум пересматривается ежеквартально и в целом по стране, и в регионах, чтобы оценить уровень жизни населения. В дальнейшем он используется при расчёте минимального размера оплаты труда на федеральном уровне.