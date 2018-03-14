Дворкович: в России дефицит производства молока составляет 25%

Ставрополь, , 09:04 — REGNUM Нехватка собственного производства молока в России достигает 25% от общего объема потребления. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

В ходе поездки в Ставропольский край на региональной аграрной конференции чиновник подчеркнул, что в стране отмечается дефицит молока.

«У нас дефицит молока в стране — примерно 25% нам не хватает от объема потребления», — заявил он.

По его словам, российским животноводам для обеспечения потребностей страны нужно довести объемы производства до 40 млн тонн в год, в то время как на сегодняшний день сельское хозяйство России производит примерно 31 млн тонн.

Дворкович сообщил, что на сегодня дефицит покрывается поставками из Белоруссии, однако желательно «самим достичь необходимых объемов». Он также добавил, что в этом смысле рассчитывает на одну из ведущих ролей Ставропольского края, чей сельскохозяйственный комплекс может дать существенный по прирост производства молока.

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Добавим, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил 12 марта, что Россия ужесточит меры в отношении поступающей в страну некачественной молочной продукции из Белоруссии.

По его словам, когда молочная продукция поступает в Россию через «серый импорт» или путём контрабанды из Украины, Польши и прибалтийских стран, это вредит отечественному рынку и делает невозможным производство молочных продуктов из нормального и качественного молока.

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Напомним, ранее Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции из Белоруссии в связи с тем, что российские контролеры стали последнее время выявлять большое количество нарушений со стороны поставщиков из республики.

По данным ведомства, за последние годы значительно участились случаи обнаружения во ввозимой белорусской молочной продукции опасных веществ и антибиотиков.

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