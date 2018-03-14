Россия и страны СНГ поставили рекорд по росту числа мультимиллионеров

Москва, , 08:55 — REGNUM Лидерами в мире по темпам роста количества долларовых мультимиллионеров в 2017 году стали Россия и государства СНГ, говорится в ежегодном докладе о богатстве (The Wealth Report) международной консалтинговой компании в сфере недвижимости Knight Frank.

Мультимиллионеры — это обладатели состояний более $5 млн. По данным аналитиков, число таких миллионеров в России и СНГ по итогам 2017 года выросло на 27%.

Обладателей состояний в $5 млн и более стало 42 тыс. 390 человек. Общемировые темпы роста числа мультимиллионеров составили 9%.

В Северной Америке прирост составил 5%. По мнению авторов исследования, рекордные темпы прироста в России и странах СНГ связаны с «выходом России из рецессии» в начале 2017 года.

Тем не менее, ни Россия, ни СНГ не достигли показателей 2012 года, когда в общей сложности мультимиллионеров насчитывалось 66 тыс. 700. И в ближайшие годы этот показатель достигнут не будет.

Однако рост продолжится и владельцев богатств в $5 млн и больше в России и СНГ будет более 53 тыс. Что касается состояний очень богатых людей, то в России и СНГ в 2017 году на 26% выросло число людей с состоянием более $50 млн (до 2870 человек) и более $500 млн (+19%, до 250 человек).

В настоящее время в мире насчитывается 2 млн 515 тыс. 480 мультимиллионеров. По итогам 2017 года их стало больше почти на 215 тыс. Из них 929 тыс. проживают в Северной Америке, 687 тыс. — в Азии и 650 тыс. — в странах ЕС.