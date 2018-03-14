Центр Кудрина предложил отменить в России валютный контроль

Москва, , 08:40 — REGNUM Эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина (ЦСК) предлагают окончательно либерализовать механизмы валютного контроля в России. Об этом говорится в аналитическом докладе ЦСК, опубликованном на официальном сайте центра.

Отмечая, что сегодня в России по-прежнему сохраняются существенные ограничения на совершение операций с валютой, авторы доклада пришли к выводу о необходимости дополнительной либерализации существующих ограничений «вплоть до отмены требования репатриации денежных средств и установления открытого режима использования зарубежных счетов».

На данный момент, по данным ЦСК, можно говорить о двух наиболее серьезных валютных ограничениях, прописанных в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

«Первое — это требование репатриации валютной выручки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны возвращать в уполномоченные банки в России средства, получение которых предусмотрено внешнеэкономическими договорами», — говорится в докладе.

Это требование, по мнению экономистов из ЦСК, снижает конкурентоспособность российского бизнеса по сравнению с корпорациями стран-членов Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Второе ограничение — это закрытый перечень операций по зарубежным счетам.

«Перечень разрешенных операций достаточно узок: определены шесть разрешенных операций для всех категорий резидентов, 12 операций — для физических лиц и всего пять операций — для юрлиц», — отмечают авторы доклада.

По их мнению, это сильно затрудняет использование зарубежных счетов российскими компаниями и гражданами. Кроме основных двух ограничений, по данным доклада, в России действуют и другие.

Суммарно данные запретительные и ограничительные меры, считают эксперты центра Кудрина, в значительной мере негативно влияют на макроэкономические показатели России, мешают трансграничной деятельности российского бизнеса, а сами механизмы валютного контроля «не позволяют достигать макроэкономических целей по устойчивости» национальной валюты. Резюмируя, авторы доклада ЦСК предлагают в России отменить валютное регулирование, сделав это уже к 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Госдуме РФ раскритиковали позицию бывшего главы Минфина Алексея Кудрина, касающуюся «неизбежности» повышения пенсионного возраста в России.

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Председатель совета ЦСР выразил свою уверенность в том, что повышение в РФ пенсионного возраста неизбежно, так как страна стоит перед серьезным демографическим вызовом. Число людей в возрасте от двадцати до сорока лет за ближайшие десятилетия снизится на десять млн человек, считает он.

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