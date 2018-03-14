Эквадор ждёт зарубежных инвестиций в нефтегазовую отрасль

Кито, , 08:15 — REGNUM Власти Эквадора рассчитывают привлечь $755 млн иностранных инвестиций в национальную нефтегазовую отрасль за счёт продажи права на разработку четырёх нефтяных и одного газового месторождения на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба эквадорской нефтегазовой госкомпании Petroamazonas.

Предполагается заключить десятилетние соглашения с инвесторами. По предварительным оценкам, бюджет страны может получить от заинтересованных участников нефтегазового рынка $755 млн. На торги выставлены нефтяные месторождения Cuyabeno Sansahuari, Oso, Yuralpa, Blanca-Vinita и газовое Amistad в провинциях Орельяна, Сукумбиос, Напо и Эль-Оро. Общая добыча на них составляет 36 тыс. баррелей нефти и до 39 млн кубических футов природного газа в сутки.

Руководство компании Petroamazonas представило технические данные месторождений, бизнес-модели, графики и сообщили о приёме вопросов от участников. По данным нефтяников Эквадора, в 2017 году страна договорилась об инвестициях в $700 млн по более скромным проектам на подобных указанным условиях.

Напомним, 7 марта генеральный директор предприятия «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) Кирилл Тюрденев заявил, что нефтяная компания «Газпром нефть» собирается дополнительно вложить €1 млрд в развитие своей «дочки» NIS. Он подчеркнул, этот объём вложений запланирован на период до 2025 года.

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На сегодняшний день, по словам Тюрденева, «Газпром нефть» уже вложила в NIS около €2,6 млрд.