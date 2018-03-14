Основатель ИКЕА завещал половину личного состояния на проекты развития

Стокгольм, , 08:03 — REGNUM Основатель IKEA Ингвар Кампрад оставил детям лишь половину своего многомиллионного состояния. Вторую часть он завещал фонду, поддерживающему образование и научные исследования, пишет шведская газета Dagens Nyheter.

Журналисты издания ознакомились с завещанием Кампрада, скончавшегося в возрасте 91 года 27 января 2018 года. Фонд, которому основатель IKEA оставил половину своего состояния, занимается различными проектами в Северной Швеции — в провинции Норрланд.

По словам главы Фонда ИКЕА Пера Хеггенеса, Кампрад всегда интересовался провинцией Норрланд и часто бывал там. Он хотел, чтобы в этом регионе жила и могла работать молодежь.

В настоящее время Фонд семьи Кампрад оценивается в 4,7 млрд крон, средства по завещанию поступят в ближайшее время. Сколько именно — пока неизвестно.

Состояние Кампрада сложно оценить из-за структуры концерна. По данным издания, епосредственно личное состояние основателя ИКЕА несколько лет назад оценивалось как минимум в 750 млн крон около $45 млн. Половину от этой суммы получат наследники Кампрада.

В 2012 году агентство Блумберг поставило Кампрада на пятое место среди богатейших людей планеты, оценив его состояние в 42,9 млрд долларов. В 2015 году журнал Forbes включил Кампрада в список 10 самых богатых людей планеты под восьмым номером с состоянием в $43,2 млрд.

Компании IKEA принадлежит одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.