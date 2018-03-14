«Процедура не быстрая»: «Газпром» о расторжении контрактов с «Нафтогазом»

Москва, , 07:30 — REGNUM Процесс расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» займет до двух лет, заявил глава российской энергетической компании Алексей Миллер во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Без сомнения, расторжение контрактов — это процедура не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус полтора-два года», — заявил Миллер.

По его словам, для транзита газа в Европу через Украину в настоящее время рисков никаких нет, если не будет «несанкционированного отбора» с украинской стороны.

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Во время встречи глава «Газпрома» также отметил, что решение Стокгольмского арбитража нарушило дисбаланс интересов в пользу «Нафтогаза» — российская компания должна выплатить $2,56 млрд, а также возможные штрафы, которая украинская сторона взыщет на основании решения арбитража.

«Конечно, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения, и «Газпром» принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж», — добавил Миллер.

При этом «Газпром» уже подал апелляцию по контракту на поставку газа на Украину, а до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит и инициирована процедура расторжения контрактов в установленном порядке.

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