Нефть: риски падения сохраняются

Москва, , 07:17 — REGNUM Торги по нефти закрылись 13 марта снижением, хотя на новостях об увольнении Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента и статданных по инфляции в США, цена повышалась до $65,63, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

К закрытию дня Американский институт нефти (API) опубликовал отчет по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за неделю до 9 марта. Запасы нефти выросли на 1.16 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1.26 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 4.26 млн баррелей.

Участники рынка отреагировали на отчет API покупками фьючерсов на нефть из-за значительного сокращения запасов нефтепродуктов. Однако на торгах в Азии восходящее движение не получило продолжения. Это при том, что в Азии доллар торгуется в минусе ко всем основным валютам.

Сегодня, 14 марта, нефть торгуется в коридоре с границами $63-$66. Техническая картина указывает, что цена выйдет из диапазона вниз.

Скорее всего, на американской сессии продавцы проверят на прочность уровень $63,90 (поддержка). Если она не устоит, то цена летит в район $62. Если устоит, уровень цен сохранится ещё на сутки.

Напомним, 13 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,47%, до $64,95 за баррель, WTI — на 0,94%, до $60,75 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,33 за баррель.

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