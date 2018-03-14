Рубль будет колебаться вокруг 57

Москва, , 07:10 — REGNUM Курс доллара снижался до 56,64 руб., курс евро — до 70,07 руб. Падение пары евро/рубль было сдержанным из-за спроса на единую валюту на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Всплеск волатильности на всех биржах вызвала новость об увольнении Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента и статданные по инфляции в США. На его место назначен директор ЦРУ Помпео. Перестановка в правительстве оказала давление на доллар и фондовые индексы.

Как только участники рынка отработали новости из США, с возобновившимся падением цен на нефть российская валюта ослабилась к доллару до 57,14 руб., к евро — до 70,78 руб.

Сегодня, 14 марта, Минфин РФ проведет аукцион, на котором разместит два выпуска ОФЗ на сумму 40 млрд рублей. Спрос на облигации сохраняется высокий, поэтому никаких проблем с размещением быть недолжно. Для рубля аукцион ведомства неплохая поддержка.

Нефть торгуется в коридоре с границами $63−66. Техническая картина указывает на снижение и выход из коридора вниз. Динамика нефти останется ключевым драйвером для рублёвых пар.

Общее ослабление доллара к основным валютам на Форекс ослабит давление на рубль. В связи с этим можно предположить, что торги на Мосбирже откроются ростом по курсу рубля, а во второй половине торгов он возобновит снижение. Цель по доллару остается на уровне 57,38 руб., по евро — 70,91 руб.

Напомним, торги на Мосбирже 13 марта открылись ростом по доллару и евро. Иностранные валюты укреплялись к рублю недолго, поскольку с повышением нефтяных котировок направление курса рубля сменилось на восходящее движение.

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