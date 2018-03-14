Главный дворец бракосочетаний Казани отремонтируют к июлю

Казань, , 07:00 — REGNUM На капитальный ремонт главного дворца бракосочетаний Казани — центра семьи «Казан», открытого в июле 2013 года, планируют потратить почти 42 млн рублей. Работы должны завершить до 30 июля 2018 года. Аукцион по выбору подрядчика пройдёт 26 марта 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Капитальный ремонт здания Центра семьи «Казан» с благоустройством прилегающей территории», — так звучит наименование лота, входящего в сборную закупку, которую проводит государственное казённое учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Средства на работы выделит республиканский бюджет, начальная цена работ в центре «Казан» составляет 41 704 410 рублей.

В списке работ — ремонт кровли посредством замены плоской кровли из наплавляемых материалов, мембраны ПВХ с ремонтом покрытий и примыканий, перекладкой основания, ремонт входных групп, дверей, фасада, отделка, ремонт сетей инженерно-технического обеспечения.

Сборный лот включает также капитальный ремонт здания Управления ЗАГС кабинета министров региона на улице Ахмятова, 14, в Казани. На капремонт этого здания заложено 9 445 570 рублей. Общая цена обоих лотов — 51 149 980 рублей.

По условиям контракта, победитель, если он не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, должен привлечь субподрядчиков из их числа. Размер субподряда не должен быть менее 40% от цены контракта.

Напомним, Центр семьи «Казан», напоминающий по форме казан, был построен к Универсиаде-2013, которая прошла в столице региона. Открытие главного дворца бракосочетаний прошла 5 июля 2013 года. На здании находится смотровая площадка, а сам объект давно стал одной из достопримечательностей республики. Автором здания выступил скульптор и архитектор Даши Намдаков из Бурятии, чьи скульптуры мифических существ также украшают площадку возле «Казана».