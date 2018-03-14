Долгострои: На Камчатке вновь заморозили строительство краевой больницы

Петропавловск-Камчатский, , 05:43 — REGNUM Минздрав Камчатского края расторг контракт с компанией «ГАСК», которая занималась строительством краевой больницы на полуострове. При этом комиссия Камчатского УФАС отказала во включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении этого подрядчика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в антимонопольном ведомстве.

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«К нам поступили документы и информация заказчика — министерства здравоохранения Камчатского края об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение комплекса работ по строительству Камчатской краевой больницы с ООО «ГАСК». Причиной отказа заказчик объяснил существенным отставанием работ от графика производства работ в 2017 году. Из 246 млн освоено лишь 43 млн рублнй», — пояснили в Камчатском УФАС России.

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По результатам проверки было установлено, что причиной отставания подрядчика от графика производства работ в 2017 году явилась совокупность объективных обстоятельств, не зависящих от подрядчика.

«Комиссией выявлены несвоевременная передача строительной площадки по акту, неоднократное согласование графика производства работ с заказчиком, без которого приступить к выполнению определенных работ не представлялось возможным, а также выполнение подрядчиком по поручению заказчика дополнительных работ, что в совокупности привело к отставанию от графика не менее чем на 1 месяц», — уточнили в УФАС.

Также из-за неоплаты подрядчику за выполненные им работы 43 млн. руб., в условиях отсутствия авансирования, у исполнителя отсутствовали оборотные средства, необходимые для поддержания темпов строительных работ в соответствии с графиком.

Комиссия Камчатского УФАС установила, что ООО «ГАСК» предпринимало все зависящие от него действия, направленные на исполнение контракта, и пришла к выводу, что факты, свидетельствующие о недобросовестности данного подрядчика, не подтвердились.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство новой краевой больницы Камчатки является важнейшим социальным проектом края. Началось оно в 2014 году, но заключенные контракты все время разрывались по разным причинам. Больничный комплекс будет состоять из состоять из диагностического центра и нескольких лечебных корпусов. Общая площадь территории — более 40 га. Проект оценивается в 11 млрд рублей.