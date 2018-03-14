Иран арендует больницу в Баку: цель сделки не сообщается

Баку, , 01:44 — REGNUM Иран арендует одну из частных больниц в Азербайджане. Oб этом сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках 12-го заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах в Тегеране.

«Азербайджан намерен сдать в аренду одну из частных больниц в городе Баку. Уверен, что это произойдет в ближайшее время», — приводит слова Мустафаева АПА.

Азербайджанский министр не стал вдаваться в детали, не сообщив о какой больнице идет речь, и с какой целью Иран собирается арендовать медучреждение.