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Иран арендует больницу в Баку: цель сделки не сообщается

Экономика

Азербайджан намерен сдать в аренду одну из частных больниц в городе Баку

Баку, 14 марта 2018, 01:44 — REGNUM  Иран арендует одну из частных больниц в Азербайджане. Oб этом сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках 12-го заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах в Тегеране.

«Азербайджан намерен сдать в аренду одну из частных больниц в городе Баку. Уверен, что это произойдет в ближайшее время», — приводит слова Мустафаева АПА.

Азербайджанский министр не стал вдаваться в детали, не сообщив о какой больнице идет речь, и с какой целью Иран собирается арендовать медучреждение.

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