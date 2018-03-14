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Роухани отметил роль Ирана и Азербайджана в транзите между Азией и Европой

Экономика

Говоря о существующем сотрудничестве между двумя странами, иранский президент подчеркнул, что стороны наладили прочные связи в фармацевтической и автомобильной промышленности, сельском хозяйстве и туризме

Роухани отметил роль Ирана и Азербайджана в транзите между Азией и Европой
Иллюстрация:  trend.az
Хасан Роухани в ходе встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым

Тегеран, 14 марта 2018, 01:24 — REGNUM  Азербайджан и Иран могут превратиться в основной маршрут, соединяющий Азию и Африку с Северной Европой. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым 13 марта в Тегеране.

Он также отметил, что стороны уже сделали важные шаги в направлении развития сотрудничества в области транзитных перевозок.

Говоря о существующем сотрудничестве между двумя странами, иранский президент подчеркнул, что стороны наладили прочные связи в фармацевтической и автомобильной промышленности, сельском хозяйстве и туризме.

Президент Ирана также призвал к продолжению обсуждений между официальными лицами двух стран относительно правового статуса Каспийского моря, а также касательно организации двустороннего экономического сотрудничества в Каспийском регионе.

В свою очередь, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев отметил значительный рост объема инвестиций и товарооборота между двумя странами в последние годы.

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