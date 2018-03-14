В 2017 г. из России в Иран через Азербайджан перевезено 19 тыс. контейнеров

Тегеран, , 01:13 — REGNUM Суммарные инвестиции компаний Ирана в экономику Азербайджана оцениваются в $3,1 млрд, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, который в рамках визита в Иран провел встречу с министром по экономическим делам и финансам ИРИ Масудом Кербасианом, сообщает минэкономики Азербайджана.

Согласно сообщению, стороны обсудили текущий уровень взаимоотношений и расширение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в транспортно-транзитной, финансовой сферах, а также в области здравоохранения и в других.

«Мустафаев отметил, что по итогам 2017 года рост товарооборота между двумя странами составил 16%. Инвестиции иранских компаний в экономику Азербайджана достигли $3,1 млрд», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что азербайджанский министр также сообщил, что в 2017 году из России в Иран через Азербайджан было перевезено более 19 тыс. контейнеров.

«Ежегодно растет и турпоток из Ирана в Азербайджан и по итогам прошлого года этот показатель составил 363 тыс. человек. Иран возглавляет список стран, граждане которых получают визу в Азербайджан посредством ASAN viza», — отметил глава минэкономики.

Он также подчеркнул значимость перевода на круглосуточный режим работы погранично-пропускного пунктов в Астаре, Джульфе и Биласуваре для расширения сотрудничества между Баку и Тегераном.

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