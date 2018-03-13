В Башкирии введена в строй Затонская ТЭЦ

Уфа, , 22:56 — REGNUM В Уфе 13 марта через 10 лет после начала строительства официально запущена Затонская ТЭЦ. С вводом ТЭЦ и ряда объектов исчерпан дефицит мощности по выработке электрической энергии, наблюдавшийся в республике в последние несколько лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управлением проекта занимается предприятие «Интер РАО — Инжиниринг», известное как дочернее подразделение компании «Интер РАО». Возведение данной теплоэлектроцентрали, являющейся филиалом Башкирской ГК, начали в декабре 2008 года, а в 2010 году объект заморозил владелец, сославшись на «нехватку механизмов возврата денежных вложений». Еще через два года, в 2012 году, строительство возобновили.

В июле 2015 года «Интер РАО» начала реализацию инвестпроекта по окончанию возведения в Уфе Затонской теплоэлектроцентрали, обещав закончить строительство в декабре 2016 года. Проектная электрическая мощность станции составляет 440 МВт, тепловая мощность — 290 Гкал/час.

«В республике последние пять лет наблюдался дефицит мощности по выработке электрической энергии, мы начали больше покупать электроэнергии со стороны. С вводом Затонской ТЭЦ, а еще ранее — с вводом блока Ново-Салаватской ТЭЦ, этот дефицит практически исчерпан», — отметил глава Башкирии Рустэм Хамитов, присутствовавший на открытии ТЭЦ.

По мнению экспертов, повышение эффективности использования электрической энергии — это тренд управления отраслью. В настоящий момент в Госдуме находятся на рассмотрении несколько проектов Федеральных законов по вопросам учета потребляемых энергоресурсов. При этом развитие системы учета потребляемых энергоресурсов предполагается в направлении внедрения интеллектуальных систем учета.

«В Уфе развитый промышленный комплекс, поэтому неудивительно, что в регионе появляются такие современные объекты инфраструктуры. Ранее «Башнефть» провела масштабные работы по модернизации системы очистных сооружений в северной части Уфы (потрачено более 11 млрд. рублей)», — подчеркнул политолог Дмитрий Михайличенко.