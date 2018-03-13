PepsiCo и Danone готовы сотрудничать с удмуртскими производителями молока

Ижевск, , 22:42 — REGNUM Переработчики из других регионов проявляют интерес к молочному сырью, производимому в Удмуртии. Об этом заявила и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова.

Она отметила, что ранее участвовала во всероссийском аграрном форуме, сообщает Udm-info.

«Рынок молока в Удмуртии открытый, и мы выявили интерес у переработчиков из других регионов. У нас состоялись первоначальные переговоры о готовности таких компаний как PepsiCo и Danone заходить на рынок и заключать долгосрочные контракты, и таких же действий мы очень ждем от наших переработчиков, которые работают в Удмуртии», — сказала Абрамова, добавив, что заключение долгосрочных контрактов с определением минимальной цены, ниже которой стоимость сырья не может упасть может стать решением проблемы по закупкам молока.

Кроме того, считает министр, сотрудничество с компаниями из других регионов поможет решить вопрос с профицитом молока, образовавшемся в республике.

«Мы очень рассчитываем, что наши производители не встанут в такую ситуацию, что нам пришлось бы сокращать поголовье и продуктивность, это совершенно недопустимо в нашем случае. Небольшой профицит молока сейчас все же есть. Задача — сохранить не только переработку, но и производство молока, чтобы у производителей был гарантированный сбыт», — заключила Абрамова.

Напомним, по итогам 2017 года производство молока в Удмуртии выросло на 4,7%. В течение года хозяйствами республики произведено 680,4 тыс. тонн молока. Годовая продуктивность коров выросла в сельхозорганизациях на 156 кг, в фермерских хозяйствах — на 256 кг.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале было принято решение о выделении дополнительных средств поддержки молокопроизводителям Удмуртии в размере около 200 млн рублей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов считает развитие молочного рынка одной из перспективных точек роста республики. Однако в настоящее время вся российская молочная отрасль, в том числе и молочные хозяйства Удмуртии, переживает нелегкие времена — наблюдается снижение закупочных цен на сырое молоко. Эксперты связывают это с увеличением ввоза сухого молока и молочной продукции в Россию из Белоруссии.

Бречалов обратился к руководителям перерабатывающих компаний с предложением о совместной с правительством республики проработке вопроса о стабилизации закупочных цен на сырое молоко. Также он рекомендовал молокопроизводителям еще раз проанализировать весь производственный процесс и найти возможности для снижения издержек, повышения эффективности производства. Кроме того, Бречалов предложил провести весной в Ижевске Фестиваль молока.

Уже в марте власти республики разработали проект мер для стабилизации ситуации с закупочными ценами на молоко. В частности, в Минсельхоз РФ направлено обращение о регулировании ввоза сухого молока, которое обсуждается на уровне правительства России. Также республика предложила увеличить средства господдержки на произведенное и реализованное молоко. Совместно с «Союзмолоко» проходит разработка программы развития молочного животноводства.

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