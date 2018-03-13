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Hyundai подтвердил планы построить завод двигателей в Петербурге

Экономика

Это необходимо для более глубокой локализации производства автомобилей на действующем в городе предприятии южнокорейской компании

Санкт-Петербург, 13 марта 2018, 20:54 — REGNUM  Корейская автомобильная компания Hyundai Motor планирует построить завод по производству двигателей в Санкт-Петербурге в течение трех лет, сообщает 13 марта «Пятый канал».

О планах расширения присутствия компании на «Российском автомобильном форуме — 2018» рассказал Ентэк Ли, генеральный директор Hyundai Motor Manufacturing Rus.

В Hyundai запланировали построить в Северной столице завод двигателей еще в 2017 году. Мощность нового завода составит 150 тысяч единиц в год.

«Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал журналистам, что новое производство будет стоить около 500 миллионов долларов. Для него уже зарезервировано 200 гектаров», — отмечает источник.

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Hyundai Motor Manufacturing Rus — второй крупнейший в России завод полного цикла.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает в Петербурге с 2010 года. В настоящее время это предприятие является вторым крупнейшим автомобильным заводом в России после АвтоВАЗа. На предприятии производятся модели Kia Rio, Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta.

Петербургский завод признан лучшим среди всех заводов Hyundai Motor Group в мире. Автомобили Hyundai и Kia, произведенные в Петербурге, неоднократно занимали лидирующие позиции в рейтинге «Автомобиль года».

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