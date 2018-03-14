Посол РФ в Белоруссии вновь пошел против интересов России

Минск, , 07:07 — REGNUM Очередное подтверждение несоответствия занимаемой должности предъявил в отношении самого себя посол России в Белоруссии Александр Суриков. Обладающий скандальной известностью дипломат на этот раз прокомментировал сводки Россельхознадзора о проблемах с качеством белорусской мясо-молочной продукции и о задержании санкционной продукции с территории РБ. По его мнению, это именно Россельхознадзор — «перегибает». Почему слова посла трудно сопоставить с возложенными на него Российским государством обязанностями, пишет корреспондент ИА REGNUM Маргарита Князева.

«Бывают перегибы, честно скажу. Чем они диктуются, иногда тоже понятно. Но чтобы эти искорки не разгорались в костерки и политические рассуждения, а вовремя были погашены, необходимы совместные консультации российских и белорусских служб и нахождение консенсуса», — заявил Суриков в интервью на белорусском канале ОНТ.

Свои слова Суриков снабдил рассуждением о сырах, среди которых российские уступают белорусским, и вообще посол не может быть уверен, что российский сыр является сыром, потому что:

«Белоруссия с 1 января запретила сырные продукты, когда в сыры добавляются растительные масла. Россия — пока нет».

Казалось бы, дипломат должен представлять интересы своей страны и хвалить страну пребывания не в ущерб своей собственной, — этот аспект подчеркнули и обсуждавшие ситуацию на белорусском форуме. Среди многих комментариев прозвучал главный:

«Еще большой вопрос, чей он посол и где … Судя по его постоянным заявлениям, скорее всего, он посол РБ в РФ».

Что же касается российских экспертов, они указали послу на слабое владение темой в данном конкретном примере. В России уже с 2010 года введено понятие «сырный продукт», при изготовлении которого допускается использование кокосового и пальмового масел, немолочных белков и других консервантов, но с обязательным указанием на упаковке, что это не сыр, а сырный продукт. То есть посол не только выпал из внутрироссийских процессов, но и раскритиковал продукцию собственной страны, противопоставив ее продукции страны пребывания. Как если бы посол Германии обругал автомобили БМВ или посол США раскритиковал машины «Форд» или «Боинг».

И это не первый раз, когда Суриков своими высказываниями ставит в неловкое положение представляемое им ведомство, да и весь Русский мир в Белоруссии.

Читайте подробности: Падение продолжается: чьи интересы представляет посол России в Белоруссии?

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