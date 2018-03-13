Росатом стал лидером среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей

Москва, , 18:57 — REGNUM Росатом занял первое место среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей России крупнейшего рекрутингового портала страны HeadHunter по итогам 2017 года, сообщает департамент коммуникаций госкорпорации. Рейтинг составлялся в восьмой раз. В нём приняли участие более 1000 компаний. Результаты рейтинга были опубликованы 12 марта 2018 года.

Рейтинг лучших работодателей России — наиболее авторитетный в стране проект, позволяющий независимо оценить привлекательность российских компаний для работников и специалистов. Место в рейтинге присваивалось с учетом суммирования трех оценок — результатов голосования соискателей (вес 40%), уровня вовлеченности работающих сотрудников (вес 40%) и оценки эффективности службы управления персоналом (вес 20%). В компаниях со штатом от 100 до 500 человек опрашивались не менее 40% сотрудников, а в более крупных — не менее 30%. Правильность применения методологии и подсчёта результатов в рейтинге проверяют независимые международные и российские аудиторские компании. В разные годы это были Deloitte, KPMG, «БДО Юникон». В этом году аудитом рейтинга занимались партнеры и международные консультанты PricewaterhouseCoopers (PwC).

«В рейтинге HeadHunter Росатом принимает участие с 2012 года. За 5 лет участия госкорпорация поднялась на 30 позиций — с 32-го на 2-е место, став лучшей госкорпорацией для работы в стране. Это самый большой рост за всю историю рейтинга среди работодателей-участников по суммарному индексу, складывающемуся из трёх показателей — результатов голосования соискателей, уровня вовлеченности работников и эффективности службы управления персоналом организации, — отметила эксперт рейтинга работодателей России портала HeadHunter Нина Осовицкая. — Итоговый индекс Росатома составил 138, против 125 в прошлом году, превысив прошлогодний индекс победителя рейтинга».

«Быть лидером, поднявшись так быстро, и стабильно удерживаться в топе лучших работодателей России на протяжении трёх лет, когда с каждым годом конкуренция среди участников рейтинга стремительно растет, одновременно и почетно, и непросто. А приближение на одну позицию к вершине рейтинга ещё ценнее, — заявила директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева. — Амбициозные, масштабные и инновационные задачи, которые сегодня стоят перед госкорпорацией в стране и за её пределами, являются залогом для дальнейшего успешного движения атомной отрасли вперед».

По итогам 2017 года в общем рейтинге HeadHunter первое место занял «Сибур», второе место — Росатом, а на третьем месте оказалась американская компания NVIDIA. Ознакомиться с полной таблицей результатов рейтинга топ-100 можно на сайте РБК, с методологией — на сайте рейтинга.

«Лидирующая позиция Росатома в рейтинге работодателей говорит о том, что работа в атомной промышленности становится снова престижной, — подчеркнул первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. — В последние годы Росатом активно развивается в очень разных направлениях — это и выбранная стратегия по завоеванию зарубежных рынков, и развитие науки, и работа с молодежью (буквально со школьной скамьи). Госкорпорация не забывает и о своей социальной роли, реализуя различные программы в регионах присутствия. Не стоит забывать, что зарплаты на атомных предприятиях традиционно превышают средний заработок по региону — это тоже немаловажный фактор. Кроме того, атомная отрасль ассоциируется сегодня с новыми знаниями, новыми прорывными технологиями, поступательным движением вперед, поэтому, на мой взгляд, работники чувствуют гордость от принадлежности к одному из локомотивов российской экономики».

«Такой заметный прогресс — за пять лет Росатом поднялся в рейтинге работодателей на 30 позиций — в целом отражает улучшение ситуации в отрасли для профессионалов. За эти годы атомная госкорпорация проделала большой путь, работа на ее предприятиях снова стала престижной, уважаемой, помимо достойных зарплат мотивированные, стремящиеся к профессиональному росту сотрудники имеют все возможности для развития своей карьеры, — отметил депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр. — Выходя на новые рынки, открывая новые бизнесы, Росатом по праву считается технологическим лидером в нашей стране, что привлекает наиболее амбициозных специалистов».