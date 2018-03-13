Воронежский техуниверситет лишился участка федеральной земли

Воронеж, , 17:50 — REGNUM Воронежский государственный технический университет лишился участка земли — территория, находившаяся в федеральной собственности, как выяснилось, оказалась в собственности одного из местных ТСЖ. Как сообщил 13 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов, полицией возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

С заявлением в прокуратуру Коминтерновского района Воронежа обратился ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета. При проверке, которую провели надзорные органы, выяснилось, что в 2015 году по заявлению конкурсного управляющего ТСЖ «Хвойное» управлением Росреестра по Воронежской области были внесены изменения в государственный кадастр недвижимости — в части уточнения площади земельного участка № 13 в жилом массиве «Хвойный» Воронежа с 806 кв. м до 1105 кв. м. Увеличение произошло за счет земельного участка, который на тот момент находился в федеральной собственности и в постоянном пользовании у вуза — без согласования с руководством университета.

Правоустанавливающих документов на участок в 1105 кв. м у ТСЖ «Хвойное» не нашлось. Таким образом, делают вывод прокуроры, решение о внесении изменений в кадастр было принято с нарушением законодательства.

Ущерб, причиненный Техническому университету, оценивается в 600 тыс. рублей. Материалы прокурорской проверки направлены следственные органы. Отделом полиции № 4 УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Впрочем, это далеко не первый случай, когда земля, находившаяся в федеральной собственности. Неожиданно оказывается в частных руках. В Воронеже наиболее показательный пример — скандал вокруг территории яблоневых садов Воронежского государственного агроуниверситета. Территория в несколько десятков гектаров на границе Центрального и Коминтерновского районов, с выходом на Московский проспект, находилась в федеральной собственности и долгое время использовалась Агроуниверситетом как опытный сад. Однако за последние годы сад пришел в запустение, а в конце 2015 года и вовсе выяснилось, что территорию планируется застроить. Жители выступили против сноса сада, а когда к делу подключилась прокуратура и следственные органы, выяснилось, что территория была выведена из федеральной собственности мошенническим способом.

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Часть территории удалось вернуть в федеральную собственность, а вот вторая часть — 27 га — по решению суда пока остается в собственности застройщика как добросовестного приобретателя.

Добавим, что по информации прокуратуры области, только в 2017 году в регионе было зафиксировано более двух тысяч нарушений земельного законодательства, возбуждено 16 уголовных дел. Нарушения касаются самых разных аспектов — это и несоответствие местных правовых актов федеральному законодательству, и нарушение предоставления земельных участков со стороны чиновников, и просто — самозахват земли.

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