Рост до 542%: экономика в Поволжье

Нижний Новгород, , 17:30 — REGNUM Росстат обновил данные социально-экономического положения регионов страны. По многим показателям Поволжье демонстрирует в январе дальнейший рост — в частности, в промышленном производстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, розничной торговле. При этом падает объём инвестиций, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Промышленность

Промышленность в Поволжье сохранила позитивную динамику. В январе 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рост промпроизводства составил 2,6% (в 2017 году — 1%). Спад допустили только два региона округа — Ульяновская (индекс 96,7%) и Кировская (99%) области. Отметим, что в прошлом году в Ульяновской области промышленность показала значительный рост — индекс составил 106,7%, по данному показателю регион уступил только Мордовии с индексом 110,1%.

Что касается итогов января, то промышленность наиболее активно развивалась в Мордовии (индекс 127,5%), Чувашии (115,5%) и Прикамье (110,3%). В группу лидеров также вошли Марий Эл (108,7%), Удмуртия и Пензенская область (105,7%).

Рост в промпроизводстве обеспечен в том числе за счёт наращивания объёмов в обрабатывающей промышленности — по итогам января показатель составил 106,1%. Снижение произошло в двух регионах: в Ульяновской области (индекс 95,2%), которая по итогам прошлого года была лидером в Поволжье, и Оренбуржье (96,4%). Максимальные темпы продемонстрировала Мордовия (130,2%), второе и третье места разделили Удмуртия и Пермский край (117,6%).

Сельское хозяйство

Данные по развитию АПК представлены Росстатом за 2017 год. Согласно информации ведомства, сельское хозяйство в Поволжье в прошлом году выросло на 2,6%. Рост показали все регионы, за исключением Пермского края и Кировской области, где индекс сельского хозяйства снизился соответственно на 3% и 3,5%. Наибольшие темпы продемонстрировала Оренбургская область, нарастив производство на 7,4%. За ней идут Татария (+5,2%), Ульяновская область (+4,2%), Саратовская область (+3,9%) и Башкирия (+2,8%).

Строительство

В январе в Поволжье построено почти 1245,9 тыс. кв. метров общей площади жилья. Это на 35,2% выше, чем было в январе прошлого года. Рост обеспечили шесть регионов округа: Нижегородская область (индекс 542,2%), Мордовия (459%), Кировская область (420,1%), Татарии (177,2%), Прикамье (178,1%) и Самарская область (144,5%). Аутсайдерами стали Саратовская область (индекс 36%), Башкирия (57,6%), Марий Эл (60,9%) и Пензенская область (67,9%).

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в Поволжье в январе упал на 16,2%. Рост смогли обеспечить четыре региона: Оренбуржье, Ульяновская, Пензенская и Самарская области. Антилидерами стали Саратовская область (индекс 25,5%), Кировская область (39,2%) и Чувашия (61,2%).

Напомним, что в прошлом году в Поволжье объём жилищного строительства снизился на 3,6%. Восемь регионов смогли нарастить темпы строительства жилья (Марий Эл, Мордовия, Татария, Удмуртия, Прикамье, Нижегородская, Пензенская и Ульяновская области). Более всего объём жилищного строительства снизился в Башкирии (индекс 91,2%).

Грузовые перевозки

Объём перевозки грузов в Поволжье в прошлом году вырос на 2,9% (по последним данным Росстата) за счёт увеличения показателя в шести регионах округа: Башкирии, Мордовии, Татарии, Удмуртии, Оренбуржье и Самарской области. Наибольше падение отмечено в Чувашии (индекс 81,6%) и Марий Эл (91,3%).

Грузооборот в округе вырос за год на 10,4%. Рост грузового оборота произошёл в восьми регионах, максимальный — в Мордовии (индекс 184,7%). Наибольший спад зафиксирован в Удмуртии (83,8%).

Торговля и услуги

Поволжье наращивает оборот розничной торговли. Если по итогам прошлого года объём вырос на 3,8%, то в январе текущего года по сравнению с январем прошлого года — на 4,3%. За указанные периоды рост произошёл во всех регионах, в том числе в январе лидерами стали Пермский край (+8,4%), Татария (+7,1%) и Саратовская область (+6,6%).

Растёт и рынок платных услуг. За год он вырос в округе на 0,5%, в январе — на 3,7%. В первый месяц года спрос на платные услуги снизился только в Ульяновской области (-2,2%), лидерами стали Оренбургская область (индекс 114,7%), Пермский край (113,3%), Самарская область (107,3%), Пензенская область (103,9%).

Инвестиции

Объём инвестиций в основной капитал продолжают уменьшаться. По итогам прошлого года (последние данные Росстата) инвестиционные вложения снизились на 3,9% (в 2016 году по сравнению с 2017 годом снижение составило 7,1%). Нарастить объём инвестиций смогли восемь регионов: Ульяновская область (индекс 126,7%), Мордовия (109,3%), Пензенская область (107,6%), Оренбуржье (102,3%), Чувашия (101,4%), Нижегородская область (101,3%), Прикамье (100,6%) и Саратовская область (100,5%).

Наибольшее падение инвестиций произошло в Башкирии — на 30%. Далее идут Марий Эл (-14,7%) и Удмуртия (-8,3%).

Инфляция

В январе в округе цены выросли на 0,3%. Дефляция отмечена только в Кировской области, где цены на потребительские товары и услуги снизились на 0,3%. Самая высокая инфляция в Поволжье зафиксирована в Удмуртии, Саратовской области и Пермском крае (0,6%), Нижегородской области (0,5%) и Марий Эл (0,4%).