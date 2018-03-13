Миллер: На расторжение контрактов с «Нафтогазом» может уйти два года

Москва, , 17:14 — REGNUM Глава российского публичного акционерного общество (ПАО) «Газпром» Алексей Миллер заявил, что процесс расторжения существующих контрактов с украинской национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» займет около двух лет. Такое заявление Миллер сделал сегодня, 13 марта.

«Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдёт плюс-минус полтора-два года», — сказал глава «Газпрома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за поставки российского газа в марте. 2 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что госкорпорация разрывает все контракты с «Нафтогазом» — на транзит и поставки газа.

Причиной такого решения «Газпрома» стало необъективное решение Стокгольмского арбитража, который в споре по параметрам договора на транзит газа встал на сторону «Нафтогаза» и обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд. При этом арбитраж мотивировал свое решение тем, что на экономическое положение Украины в последние годы ухудшилось.