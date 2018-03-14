«Евробляхобизнес» на Украине способствует коррупции еще больше

Киев, , 03:11 — REGNUM На Украине произошло очередное упрощение процедуры импорта автомобиля с пробегом: сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартом более иметь не нужно, он пригодится только при таможенном оформлении автомобиля. О коррупционных рисках, связанных с импортом «евроблях», пишет в обзоре украинского авторынка автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Импорт «евроблях» — автомобилей с европейской регистрацией, которые ввозят на Украину по льготной схеме, — способствуют еще большему росту коррупции, считает генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко:

«Без пособничества взяточников на таможнях (300 долларов с «бляхи») эти схемы «евробляхобизнеса» невозможны, и нужно признать, что вместо борьбы с коррупцией сейчас мы только способствуем ее росту. Коррупция достигла невиданных масштабов, рекордных за историю Украины, при поддержке самих украинцев».

По мнению Назаренко, дополнительным свидетельством обоснования опасений по поводу коррупции служит тот факт, что к настоящему времени в парламенте лежат целых 23 законопроекта, так или иначе связанных с ввозом б/у автомобилей в обход законного таможенного оформления. При этом нет ни одно законопроекта, который бы предлагал снизить или отменить сборы за оформление официально ввозимых автомобилей. Представитель государственной фискальной службы поясняет, что урегулирование проблемы «евроблях» на законодательном уровне — сложная задача, в котором любая предлагаемая модель влечет за собой критику и с той, и с другой стороны.

Тем временем число «евроблях» уже стало внушительным, по информации государственной фискальной службы, их около 425 тысяч, причем более половины из них — с нарушением срока ввоза. Сейчас проблемой «евроблях» занимается сразу несколько комитетов украинского парламента, что объяснимо с учетом тех крупных сумм, о которых идет речь. По подсчетам портала «Слово и дело», за один только прошлый год госбюджет потерял 18,5 млрд гривен, которые могли быть заплачены за таможенное оформление «евроблях».

Пока что глава подкомитета Верховной рады Украины по вопросам совершенствования Налогового кодекса Александр Кирш сообщил о достижении предварительного консенсуса, согласно которому владельцы машин на еврономерах будут платить символический взнос (объем «символического» не уточняется). Зато, сказал он, планируется ввести спецвзнос, который будут вносить владельцы автомобилей с российскими номерами, въезжающие на Украину транзитом.

Подробнее о новостях украинского авторынка читайте здесь: Все ближе к свалке — Украина консервирует свое автопроизводство: обзор

Обратите также внимание на другие статьи Андрея Стеценко об украинской экономике.