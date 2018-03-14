Для исполнения поставленной Путиным задачи России нужен Госплан

Москва, , 02:11 — REGNUM Решение задачи, сформулированной президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, предлагает развертывание масштабной программы пространственного развития России. В предстоящие шесть лет предполагается удвоить расходы на развитие городов и других населенных пунктов, но амбициозность этой задачи обязательно столкнется с неуклюжей и непригодной системой планирования, доказавшей свою крайнюю неэффективность. О том, как выскочить за пределы сложившейся системы управления и планирования, приводящей нередко к распылению и разбазариванию средств, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Примеры, когда стратегии крупномасштабных изменений отдаются на аутсорсинг, спускаются в разработку от российского правительства до частных зарубежных структур, как бы возвращают нынешнюю ситуацию в 90-е годы. Политически Россия покинула этот темный этап своей истории, но как система госуправления ситуация осталась почти прежней, — только вместо засилья западных «специалистов» к ним прибавились еще и восточные. Как будто у кого-то может быть опыт в управлении российской экономикой и решении ее задач.

В России сложился огромный бизнес разработки «по импортным технологиям» стратегий, концепций, доктрин, программ и пр. Но этим, и без того показавшим свою неэффективность, методом невозможно справиться с исполнением такой мегазадачи, которую сформулировал Путин в виде программы пространственного развития. Следовательно, нужно создавать системного программного мегаинтегратора. Если мы хотим воплотить такую программу в жизнь, нам нужен Госплан Российской Федерации.

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