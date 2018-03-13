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Международные резервы России с начала года выросли на $23,7 млрд

Экономика

На начало марта международные резервы страны составляли $452,3 млрд

Москва, 13 марта 2018, 16:34 — REGNUM  Объём международных резервов России за январь-февраль 2018 года увеличился на $23,7 млрд. Такие данные 13 марта приводит пресс-служба Банка России.

«Международные резервы страны в январе-феврале 2018 года увеличились на $23,7 млрд по сравнению с $15,4 млрд в январе-феврале 2017 года», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 2 марта объём международных резервов России составил $452,3 млрд.

За 2017 год международные резервы страны увеличились на 14,4%.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Центробанка. Они формируются из монетарного золота, активов в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

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