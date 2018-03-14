Цифровая экономика оказывается тупиком

Москва, , 02:05 — REGNUM XXI век с необходимостью потребует от любой страны изменения экономики и не будет похож на все предыдущие коренным образом. О причинах рассказал в своем докладе, сделанном на Абалкинских чтениях Вольного экономического общества 6 марта, заведующий отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М. В. Келдыша доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий.

Структура занятости в развитых странах, имеющаяся на сегодня, уже говорит о многом. На 100 человек в сельском хозяйстве занято двое, в промышленности 10, в управлении 13. Какая судьба ждет оставшихся 75? Каждая из культур может дать своей ответ на этот вопрос, но перед любой страной встанет проблема — сможет ли она обеспечить и защитить свой вариант развития?

Как показывает анализ скорости роста мультифакторной производительности труда и капитала, за период со Второй мировой войны всплеск роста наблюдался только в течение 10 лет, с 1958 по 1968 год. Сейчас же этот показатель упал в 10 раз по сравнению с тем, что было. И никакая компьютеризация и цифровизация на этом пути не изменили ничего.

Стоит ли лезть в петлю цифровой экономики, которая очевидным образом не сможет дать стране ни малейшего прироста экономики реальной? Где находится выход из надвигающейся на нас ловушки виртуализации всего и вся?

Читайте подробности: Блеск и нищета «цифровой экономики»

Рекомендуем также другие статьи Георгия Малинецкого о современных проблемах научно-технического развития.