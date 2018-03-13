Восточный скоростной диаметр в Петербурге оценили в 165 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Стоимость строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Санкт-Петербурге может достичь 165 млрд рублей. Об этом сегодня, 13 марта, сообщил журналистам вице-губернатор города Игорь Албин на международной выставке MIPIM. По словам Албина, есть «все условия», чтобы начать работы уже в 2019 году.

Напомним, ВСД должна стать второй скоростной платной трассой в Петербурге, после Западного скоростного диаметра (ЗСД). По поручению губернатора Георгия Полтавченко, все конкурсные процедуры на три участка платной трассы должны завершиться до конца 2018 года. Проект будет построен на принципах государственно-частного партнерства по аналогии с ЗСД, который ввели в строй в 2016 году.

Игорь Албин утверждает, что проектом заинтересовались зарубежные бизнесмены. «Иностранные инвесторы проявляют интерес. Проектирование линейного объекта будет готово до конца этого года», — цитирует чиновника «Коммерсантъ». Речь, вероятно, идет о турецко-итальянской компании ICA Construction, которая строила ЗСД. Кроме того, новой платной трассой интересовались ВТБ и «Газпромбанк».

Протяженность ВСД превысит 22 километра, ее будут развивать в сторону Фаянсовой и Зольной улиц. Предполагается, что частью ВСД станет и неразводной мост, который может появиться в створе Фаянсовой и Зольной вблизи Финляндского железнодорожного моста.

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Шестиполосная широтная магистраль начнется на примыкании к ЗСД в районе Благодатной улицы и пройдет на восток города, вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к Кольцевой автодороге севернее деревни Кудрово, далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе. Ранее министр транспорта Максим Соколов предложил «дотянуть» ВСД до Всеволожска. Пропускная способность трассы должна достигать 100 тыс. автомобилей в сутки.

Добавим, один из участков ВСД должен был проходить по территории исправительной колонии №7, которую предполагалось переселить, но эти планы не осуществились. Одним из них стало прохождение магистрали вплотную к жилому массиву, что вызвало массовые протесты петербуржцев.

Кроме того, скептики с подозрением относятся к новому дорогостоящему проекту на основе ГЧП, в то время как петербургский бюджет ежегодно вынужден выплачивать управляющей компании ЗСД миллиарды рублей в качестве возмещения «недополученной прибыли» оттого, что «недостаточное» количество автомобилистов пользуются платной трассой.

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