Одесский припортовый завод закончил 2017 год с крупными убытками

Одесса, Украина, , 16:11 — REGNUM Чистый убыток в 2017 году в размере 448,322 млн гривен ($17,29 млн) понес Одесский припортовый завод — одно из крупнейших химических предприятий Украины, сообщает 13 марта УНИАН.

Согласно сообщению, в 2016 году убыток ОПЗ составил 3,834 млрд гривен ($!50 млн), что в 2,65 раз выше убытков в 2017 году. Отмечается, что на 2018 год ОПЗ планирует чистую прибыль в размере 174,2 млн гривен ($6,72 млн).

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ОПЗ, расположенный в городе Южный Одесской области — второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий — по выпуску азотных удобрений на Украине. Является монополистом по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины начал подготовку к продаже 99,6% акций ОПЗ и еще 19 крупных предприятий в рамках «большой приватизации».

Ранее на Украине приняли закон «О приватизации государственного и коммунального имущества». Он описывает процедуру приватизации украинских объектов, которые делятся на крупные и малые. Первые будут продаваться при помощи советников, вторые — на электронных торгах.

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