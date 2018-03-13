Полтавченко предложил перевозчикам скинуться на новый автовокзал

Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM На слова автобусных перевозчиков об исчерпании мощностей существующего в Петербурге автовокзала и нехватку автобусной инфраструктуры губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил участникам рынка поискать инвесторов для строительства нового автовокзала или самим вложиться в такой проект.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», с таким заявлением губернатор выступил 13 марта в Смольном на заседании общественного совета по развитию малого предпринимательства.

Председатель правления ассоциации участников рынка заказных автобусных перевозок Санкт-Петербурга Андрей Козырев рассказал на встрече, что туристическому транспорту в центре города негде парковаться, не хватает места и для стоянки междугородних автобусов. Поэтому нужны новые остановки и еще один автовокзал, в дополнение к существующему автовокзалу на Обводном канале.

«Если есть у вас инвесторы или вы готовы своим союзом проинвестировать строительство вокзала, давайте мы рассмотрим. Это вариант, который можно реализовать, но нужны конкретные предложения», — отреагировал Георгий Полтавченко.

Губернатор также сообщил, что за 2017 год число предпринимателей в городе увеличилось на 17 тысяч человек. Из городской казны на развитие малого бизнеса в качестве субсидий было выделено 144,5 миллиона рублей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу нашло нарушение закона о конкуренции в действиях ГУП «Пассажиравтотранс». Это предприятие является крупнейшим оператором автобусных перевозок в городе и владеет автовокзалом на Обводном канале.

На тарифную политику «Пассажиравтотранса» пожаловались пять перевозчиков. Их недовольство вызвали цены на услуги по продаже билетов в кассах автовокзала. «Пассажиравтотранс» заявлял о намерении обжаловать решение УФАС.

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