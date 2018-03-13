Кузбасский филиал СГК готовится к паводку

Кемерово, , 15:29 — REGNUM Кузбасские электростанции Сибирской генерирующей компании (СГК) начали подготовку к безопасному прохождению весеннего паводка. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, в Кузбасском филиале компании создана паводковая комиссия, которую возглавил первый заместитель — главный инженер филиала Дмитрий Чёрный. На всех электростанциях и теплосетевых предприятиях также сформированы паводковые комиссии и оснащенные аварийные бригады. Специалисты занимаются выполнением инженерно-технических мероприятий, которые помогут защитить объекты генерации от большой воды.

С началом интенсивного таяния снега будет проводиться оперативный мониторинг уровня воды в водозаборных ковшах водонасосных станций ТЭЦ и ГРЭС, контроль паводковой ситуации на территориях, также запланировано проведение противоаварийных тренировок, проверка систем связи и оповещения и т.д.

Сегодня на энергопредприятих СГК активно ведется очистка от снега и наледи кровель, фундаментов производственных зданий и сооружений, открытых распределительных устройств и линий электропередачи, подъездных железнодорожных путей, пешеходных тротуаров и автодорог. Начинается проверка технического состояния ограждающих дамб золоотвалов, систем внешнего гидрозолоудаления.

«Несмотря на то, что прошедшая зима не была особо снежной — количество выпавших осадков близко к средним многолетним показателям, к весеннему паводку мы готовимся серьезно, — отметил директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак. — Наш многолетний опыт и объемный комплекс мероприятий, которые мы уже реализуем и планируем на март и особенно на апрель, позволяют быть уверенными в том, что большую воду мы пройдем безопасно».