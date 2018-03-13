Нефть — одна из причин, почему рубль замер

Москва, , 15:28 — REGNUM Рубль оказался устойчив к внешнему негативу. Реакция на возможную торговую войну и политическую неопределенность в Европе была минимальной, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Отечественную валюту поддерживает дорогая нефть, а также фактор приближающегося налогового периода, который формально стартует 15 марта, но пик налоговых выплат придется на последнюю неделю месяца.

«Одновременно с этим ЦБ РФ 13 марта вышел с поддержкой рубля, абсорбировав отечественной валюты за счет размещения КОБР на сумму 134,4 млрд рублей при лимите в 500 млрд рублей.

Также в значительной мере вырос показатель размещения депозитов в ЦБ РФ на аукционной основе до 2 801,8 млрд рублей. Таким образом структурный профицит ликвидности вырос до — 3 349,8 млрд рублей», — пояснил эксперт.

С точки зрения техники ситуация пока не изменилась. Ожидается консолидация валютной пары доллар/рубль в диапазоне 56,22−57,08, но не исключено расширение его до уровней 57,34 — 55,57, при этом среднесрочная картина не изменится.

«Нефть стала одной из причин того, почему рубль замер в диапазоне. Движение Brent ограничивают уровни 63,17 — 66,14 доллара за баррель. Среднесрочный тренд при этом восходящий, поэтому основной сценарий предполагает рост к 67,65 — 66,14 доллара за баррель», — отметил Капустянский.

Нефть достаточно скромно отреагировала на отчет от управления энергетической информации США аналитики, которого считают, что объем производства нефти в стране вырастет до 11,17 млн баррелей в сутки уже к IV кварталу 2018 года. 13 марта трейдеры ожидают свежих данных от Американского института нефти (API) о недельных запасах сырья.

«Главной новостью сегодняшнего дня станут данные по инфляции в США и аукционы по продаже гособлигаций США. В случае выхода сильной статистики рубль может оказаться под давлением, поскольку ускорение базовой инфляции в США, возможно, послужит для ФРС дополнительным основанием прогнозировать на 2018 год четыре повышения ставки по федеральным фондам», — полагает эксперт.

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