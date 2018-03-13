Вторник, 13 Марта 2018 года
16:22:52 МСК

Нефть экономит силы

Экономика

Сырьевой рынок ждет свежей статистики по добыче, заявила эксперт

Москва, 13 марта 2018, 15:21 — REGNUM  Цены на нефть отступают 13 марта в середине дня. Баррель североморской смеси Brent торгуется по $64,79 (-0,25%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $61,27 (-0,15%), заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Сегодня рынок экономит силы в ожидании публикаций свежих данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти и минэнерго США.

«Средние прогнозы, основанные большей частью на результатах опросов Bloomberg, показывают вероятность роста запасов черного золота на 2 млн баррелей.

Запасы бензина и дистиллятов могли снизиться на 0,5−1 млн баррелей», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, чем больше окажутся отклонения реальных цифр от прогнозов, тем заметнее будут рыночные реакции.

«При этом информация начала недели о превышающих более ранние оценки прогнозах EIA США по активности добычи на сланцевых месторождениях уже учтена в котировках», — отметила эксперт.

Читайте также: Нефть в нерешительности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить