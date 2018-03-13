Нефть экономит силы

Москва, , 15:21 — REGNUM Цены на нефть отступают 13 марта в середине дня. Баррель североморской смеси Brent торгуется по $64,79 (-0,25%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $61,27 (-0,15%), заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Сегодня рынок экономит силы в ожидании публикаций свежих данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти и минэнерго США.

«Средние прогнозы, основанные большей частью на результатах опросов Bloomberg, показывают вероятность роста запасов черного золота на 2 млн баррелей.

Запасы бензина и дистиллятов могли снизиться на 0,5−1 млн баррелей», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, чем больше окажутся отклонения реальных цифр от прогнозов, тем заметнее будут рыночные реакции.

«При этом информация начала недели о превышающих более ранние оценки прогнозах EIA США по активности добычи на сланцевых месторождениях уже учтена в котировках», — отметила эксперт.

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