Исламская торгово-финансовая организация выделит Узбекистану $100 млн

Ташкент, , 15:22 — REGNUM Между Узбекистаном и международной исламской торгово-финансовой корпорацией (ITFC) подписано рамочное соглашена, по которому предпринимателям республики будет выделен кредит в размере $100 млн на два года. Об этом сообщили 13 марта в пресс-службе государственного комитета Узбекистана по инвестициям.

Средства будут предоставлены в виде краткосрочных кредитов на предэкспортное финансирование и импорт в Узбекистан любых товаров.

В госкомитете по инвестициям отметили, что подписанное соглашение является важным шагом на пути членства Узбекистана в международной исламской торгово-финансовой корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Исламский банк развития предоставил Узбекистану кредит в размере $300 млн на строительство жилья в сельской местности.

Средства предоставлены на 15 лет и будут направлены на строительство 6,4 тыс. домов, в которые заселятся 30 тыс. жителей Узбекистана.

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