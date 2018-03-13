Москва, , 15:16 — REGNUM Российский рубль 13 марта слегка отступает в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Доллар США стоит 56,00 руб. (+0,05%). Евро торгуется по 70,17 руб. (+0,1%).

По ее мнению, рубль смотрится достаточно стабильным в текущей конъюнктуре — новостной фон спокоен, статистики почти нет.

«Нефтяная составляющая пока оценивается умеренной, но во второй половине дня здесь не исключены перепады настроений из-за публикации одночленных данных по запасам нефти и нефтепродуктов», — пояснила Бодрова.

Сегодня ближе к вечеру волатильность курсов валют может нарастать: США публикуют статданные по инфляции за февраль, которые способны заставить евро/доллар двигаться активнее и повлиять тем самым и на колебания рубля.

«13 марта доллар США закроет сессию в диапазоне 56,50−57,15 рубля, евро — в пределах отметок 69,95−70,40 рубля», — полагает эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на среду, 14 марта, составляют 56,93 руб. за американскую валюту и 70,15 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 32 и 36 копеек соответственно.

Читайте также: Спекулировать рублём всё сложнее