Турция взяла в кольцо сирийский Африн

Анкара, , 15:11 — REGNUM Вооруженные силы Турции заявили о том, что окружили центр сирийского города Африн, на захват которого была направлена операция «Оливковая ветвь», сообщает 13 марта Anadolu.

По заявлением Генерального штаба Турции центр города находится в кольце с 12 марта, кроме того, военные контролируют критически важные объекты на подступах к Африну.

Кроме того, турецкий вооруженные силы с начала военной операции уже «нейтрализовали» 3 тыс. 373 человека, что, по их мнению, демонстрирует успехи операции «Оливковая ветвь».

Как утверждает Анкара, боевые действия ведутся против Отрядов народной самообороны, Рабочей партии Курдистана, а также боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Курды отвергают обвинения в сотрудничестве с террористами, утверждая, что это турецкая дезинформация, призванная придать законность своей агрессии против Отрядов народной самообороны.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции приступили к операции «Оливковая ветвь», целью которой является обеспечение безопасности и стабильности на сирийско-турецкой границе.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция: армия страны начала осаду города Африн