Украина хочет избежать пошлин США, ничего не делая

Киев, , 15:07 — REGNUM Киев рассчитывает, что США исключат Украину из списка стран, против которых введены пошлины на металлургическую продукцию, сообщает 13 марта пресс-служба министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, министр экономического развития и торговли Украины СтепанКубив и торговый представитель Украины НатальяНикольская провели совещание по поводу того, как избавить Украину от металлургических пошлин США.

По словам Кубива, у Украины есть два преимущества перед остальными странами. Первое — Украина и США являются «стратегическими партнерами». Второе — продукция украинской металлургии «не является угрозой национальной безопасности США».

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Таким образом, министр экономического развития Украины надеется, что Киев, не предпринимая никаких усилий, благодаря «стратегическому партнерству» окажется избавлен от американских пошлин.

Напомним, ранее президент США ДональдТрамп ранее ввел пошлины на импортную сталь в размере 25% и сталь в размере 10%. Единственные страны, на которые не распространяются пошлины — Мексика и Канада. Также планируется освободить от пошлин Австралию.

Помимо этого, ранее США ввели антидемпинговые пошлины на украинскую стальную катанку в размере от 34,98% до 44,03%.

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