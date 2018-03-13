В Казахстане будет создана компания-оператор программы «7-20-25»

Астана, , 14:41 — REGNUM В Казахстане в ближайшее время будет создана национальная компания-оператор государственной ипотечной программы «7−20−25», заявил председатель Национального банка республики Данияр Акишев. Об этом 13 марта сообщает «Казинформ».

По его словам, капитал новой компании будет сформирован за счет средств Нацбанка на основе механизма секьюритизации ипотечных кредитов с использованием возможностей фондового рынка.

Капитал государственной компании будет использоваться для привлечения средств с фондового рынка для выкупа ипотечных кредитов, которые будут выдаваться банками в рамках программы «7−20−25».

Акишев считает, что для успешной реализации программы необходимо использовать рыночные принципы ипотечного кредитования через коммерческие банки с механизмом секьюритизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаевы выступил с пять социальными инициативами, в том числе с программой ипотечного кредитования «7−20−25».

Населению будет предоставляться кредит под 7% годовых, на 25 лет при первоначальном взносе 20% от стоимости жилья.

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