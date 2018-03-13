Построили не на века: новая школа во Владимире требует капремонта

Владимир, , 14:31 — REGNUM Во Владимире в школе №42 в микрорайоне Юрьевец треснули стены. Фотографии появились в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM. Ремонта требует и потолок: из-за его состояния в помещениях образовались лужи.

Фотографии появились в социальных сетях 12 марта. На них видно, что трещины пошли по углам кабинета, потолок тоже находится в аварийном состоянии.

Как сообщил портал «Зебра ТВ» со ссылкой на начальника управления образования администрации Владимира Елену Малик, сейчас трещину попытались заделать, однако капитальные работы начнутся только весной, когда погода позволит вести и внешние работы.

«Мы активно взаимодействуем с компанией «Владстройзаказчик», которая была заказчиком работ в этой школе. Трещина пошла в пожарном переходе — это не проходное место, а вспомогательное помещение, здесь дети не находятся постоянно. Место трещины — это стык двух блоков здания. Это техническое помещение, занятия в корпусе ведутся», — сказала глава управления.

По данным чиновницы, повреждение стены спровоцировало протечку кровли.

ИА REGNUM напоминает, что трехэтажная пристройка к школе была отрыта в августе 2015 года. Здание возводили почти 20 лет — строительство началось еще в начале 1990-х годов, а после стройку заморозили. Вспомнили о ней только с приходом нового губернатора Светланы Орловой. В итоге на долгострой было потрачено примерно 220 млн рублей.

При этом местные жители боятся, что это — не первая школа, в которой появились такие проблемы. В комментариях жители шутят: «Ждем фото из школы №49». Напомним, школу построили в микрорайоне 8-ЮЗ. Ее возвели в рекордные сроки после того, как о строительстве губернатору напомнил президент Владимир Путин.

Строительство школы началось в 2015 году. В мае 2016 года по решению депутатов Законодательного Собрания на строительство новой школы в активно разрастающемся микрорайоне было направлено около 600 млн рублей — за счет дополнительных средств, которые Владимирская область получила из федерального бюджета. Однако строительство шло крайне медленно. Работы активизировались только после встречи губернатора и президента. В общей сложности, основные мероприятия были выполнены с сентября по декабрь 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области может появиться еще одна школа-долгострой