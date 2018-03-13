Всех жителей Украины ждёт амнистия теневых доходов

Киев, , 14:27 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко выступил за принятие закона о нулевом декларировании. Документ предусматривает разовое декларирование всего имущества, которое не будет проверяться на законность происхождения.

Предполагается, что декларировать доходы будут все граждане страны, как в США и большинстве стран ЕС. Всеобщее декларирование доходов, которое предполагает разовую процедуру бесплатной налоговой амнистии, обсуждается в Украине еще со времен четвертого президента Виктора Януковича. Однако до принятия соответствующего законопроекта дело пока не дошло.

«Я предлагаю еще раз вернуться к обсуждению так называемой нулевой декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виновен. Надо дать возможность каждому украинцу заплатить соответствующий налог в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны», — отметил Порошенко на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

В свою очередь депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко заявила, что всеобщее декларирование позволит легализовать теневые доходы 4 млн украинцев, которые работают за рубежом.

«Этот вопрос назрел давно. В соответствии с Конституцией Украины каждый гражданин Украины должен заполнять декларацию. На сегодня электронное декларирование привлекло к процессу декларирования более 1 млн чиновников. Практика показывает, что в 50−60% находят нарушения, несоответствие цифр… Чтобы увеличение числа деклараций не вело к увеличению числа преследований, было принято решение, что нужно ввести нулевое декларирование с обязательной амнистией капиталов. К примеру, наши люди ездят за границу работать… Это около 4 млн граждан, которые ездят на заработки и в Россию, и в страны Европы. Подходим к общему декларированию… Думаю, поддержка будет», — сказала Луценко 13 марта во время подхода к прессе в кулуарах Рады.

Кроме того, внефракционный депутат Дмитрий Добродомов считает, что нулевое декларирование позволит привлечь в экономику Украины миллиарды долларов.

«Нулевая декларация — вещь довольно популярная, хотя и не достаточно эффективная. Нужно разделить два понятия: нулевая декларация для бизнеса и нулевая декларация для всех остальных — чиновников, госслужащих, судей. Для бизнеса это нормально, есть позитивные примеры, когда ее вводили. Крупный бизнес, олигархи уже давно вывели отсюда все деньги. Им нечего легализировать. Для малого и среднего бизнеса это нормально… Речь может идти о нескольких миллиардах долларов. Но в наших реалиях все, кто подал декларации, в том числе те, кто сидит в этом зале, просто обнулятся… Мы можем обнулить коррупционеров», — сказал Добродомов 13 марта в эфире канала «112 Украина».

Также депутат от БПП, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко считает, что нулевое декларирование позволит наполнить бюджет Украины.

«Многие страны прошли через нулевое декларирование. Украина также может идти этим путем. Но для этого надо прочитать закон. Идея того, чтобы люди задекларировали то, что у них есть… Мы все помним 90-е годы, как все это происходило. Это все реально. Но при этом должны быть поставлены какие-то ограничения. В отношении политиков должна быть отдельная история. Для бизнеса и для обычных граждан я это поддерживаю двумя руками», — сказал Гончаренко 13 марта в кулуарах Рады.

Как сообщалось, ранее в Государственной фискальной службе Украины проинформировали, что по состоянию на март 2018 года 742 украинца задекларировали миллионные доходы. Это вдвое превышает показатель аналогичного периода 2017 года. При этом только в Киеве проживают 200 миллионеров. Активнее всего свои доходы декларируют жители Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областей и Киева. Всего украинцы подали почти 75 тысяч налоговых деклараций об имуществе и доходах до 1 марта. Общая сумма задекларированного дохода равняется 8,1 млрд гривен (312,5 млн долл), что на 2,1 млрд гривен (37%) больше, чем за март прошлого года.