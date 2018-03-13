В развитие портовой инфраструктуры Крыма Бельгия инвестирует свыше €50 млн

Симферополь, , 13:55 — REGNUM Бельгийский капитал придёт в Крым. Инвесторов интересует такие сферы экономики как развитие портовой инфраструктуры, в которую бельгийская сторона намерена вложить более €50 млн. Также имеется ряд проектов в девелопменте, строительстве коммерческой недвижимости и производстве стройматериалов, в частности кирпича. Планируется, что соответствующие соглашения будут подписаны в рамках IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.

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По его словам, члены бельгийской делегации лично подтвердили свое участие в IV ЯМЭФ. На протяжении года они активно участвуют во всех мероприятиях, которые проходят в рамках форума.

«Крым дает много возможностей для развития бизнеса. Это отличное место для торговли, а приятные погодные условия способствуют развитию туризма. Я еду на полуостров, чтобы привлечь инвестиции в сферу портовой инфраструктуры. Мы планируем вложить более €50 млн», — цитируют «Известия» слова торгового советника порта в городе Антверпен, владельца логистической компании Flanders Maritime Port Services Петра Вергаувена.

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Добавим, что делегация бизнесменов и экспертов из Бельгии впервые посетит Крым после воссоединения региона с Россией в 2014 году. В её состав войдут порядка 15 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, о готовности вложить €100 млн в строительство гостиниц в Крыму в декабре 2017 года заявляли представители ирландского бизнеса. Согласно предварительным договорённостям, запланировано возведение нескольких гостиниц на побережье полуострова, а также рассматривается постройка отеля вблизи аэропорта в Симферополе. Реализация бизнес-проектов начнётся по окончании IV Ялтинского международного экономического форума, то есть после 21 апреля 2018 года.

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