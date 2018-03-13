Энергоблок №4 Белоярской АЭС выведен на номинальный уровень мощности

Заречный, Свердловская область, , 13:43 — REGNUM Сегодня, 13 марта, энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС в Свердловской области выведен на номинальный уровень мощности. По состоянию на 12:00 (мск) мощность энергоблока составляет свыше 860 МВт.

Как сообщает управление информации и общественных связей Белоярской АЭС, энергоблок №4 возобновил работу 11 марта по завершении плановой перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования.

В ходе этих мероприятий был выполнен большой объём работ в рамках освоения опыта эксплуатации инновационных устройств и систем, применяемых на уникальном энергоблоке.

В настоящее время на энергоблоке №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС продолжаются плановые работы по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования.

Белоярская АЭС имени И.В.Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Введена в работу в апреле 1964 г. Её первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. А энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС получил премию журнала по энергетике Power как лучшая атомная станция 2016 года.