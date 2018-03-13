ЦБ РФ предложил ввести уголовную ответственность за нарушение его запретов

Москва, , 13:17 — REGNUM Банк России не исключает введения уголовной ответственности для собственников, управленцев и сотрудников банков, которые нарушают вводимые регулятором запреты, заявил 13 марта журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

По его словам, предложение содержится в консультативном докладе, который опубликован на сайте Банка России для обсуждения с участниками рынка. Поздышев пояснил, что в настоящее время регулятор имеет право запрещать банкам операции, однако запрет не гарантирует его исполнения.

«Мы видим определенные количества случаев действий банков в нарушении наших запретов и ограничений», — сказал Поздышев.

Поэтому Банк России хотел бы предложить обсуждение вопроса об ответственности за нарушения запретов. Предполагается, что это будет уголовная ответственность, связанная с понятием значительного ущерба.

Иначе все те умышленные действия, которые банкиры и собственники банков осуществляют для защиты собственных интересов, приводят к потерям у не связанных с ними кредиторов. Кроме того, ущерб наносится государству, поскольку Банк России вынужден потом эти банки докапитализировать на значительные суммы, пояснил Поздышев.

Зампред ЦБ также пояснил, что уголовная ответственность скорее будет превентивной мерой — она позволит сдерживать собственников, менеджмент и сотрудников банков от противоправных действий. Им может грозить наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы.

По мнению ЦБ РФ, разумным порогом при определении крупного размера ущерба может стать сумма в 5 млн рублей. Комментарии и предложения к докладу принимаются до 15 апреля.