Назначен новый председатель Совета предпринимателей Россия-Аргентина

Москва, , 13:04 — REGNUM В ходе заседания правления Совета предпринимателей Аргентина-Россия в Буэнос-Айресе было объявлено о назначении нового председателя совета с аргентинской стороны. Им стал Хуан Мануэль Кольясо, вице-президент компании «Хелпорт С.А.» (в составе аргентинского холдинга Corporación América). Он сменил на этом посту Антонио Эстрани-и-Хендре.

Председатель Совета предпринимателей с российского стороны, член Российского союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев поздравил Хуана Мануэля Кольясо с назначением и поблагодарил Антонио Эстрани-и-Хендре за большой личный вклад в развитие российско-аргентинских отношений по линии советов предпринимателей обеих стран.

«Проделанная нами за этот год совместная с Антонио Эстрани-и-Хендре работа придала новый позитивный импульс развитию торгово-экономических отношений между Россией и Аргентиной, послужила началом реализации многих значимых инвестиционных проектов. Уверен, что Хуан Мануэль Кольясо сохранит этот положительный вектор развития сотрудничества и приложит все усилия для достижения целей, отвечающих совместным интересам наших стран», — отметил Андрей Гурьев.