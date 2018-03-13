Познать Крым на вкус: «Массандра» открывает винные деревни

Симферополь, , 13:02 — REGNUM В Крыму к новому курортному сезону откроются так называемые винные деревни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе одного из крупнейших винзаводов полуострова — ФГУП «ПАО Массандра» 13 марта, таким образом компания намерена привлечь туристов не только в крупные города Крыма, но и небольшие посёлки, в которых сосредоточены винные хозяйства.

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Открытие винных деревень планируется в рамках работы над новым туристическим маршрутом «Винная дорога Крыма», уточнила генеральный директор предприятия Янина Павленко, и намечено на май 2018 года.

«Если говорить о «Массандре», винзаводы предприятия раскинулись от Судака до Симеиза и представьте себе, что у гостей Крыма появится возможность знакомиться с вином именно той местности, в которой они находятся. То есть познавать Крым на вкус», — сказала Павленко.

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Деревни будут функционировать в режиме ярмарок, гостям которых предложат не только местную винодельческую продукцию, но и другую продукцию сельхозтоваропроизводителей полуострова — сыры, хлебобулочные изделия, колбасы, овощи, фрукты. Развлекать туристов во время ярмарок будут крымские творческие коллективы.

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Добавим, что это совместный проект «Массандры» с минсельхозом и минкурортов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Крыму отдохнули почти 5,4 млн туристов. Это на 3,2% меньше, чем в 2016 году. В 2018 году с открытием Керченского моста туристический поток на полуостров существенно возрастёт. По прогнозу местных властей, число туристов в Крым в 2020 году может превысить 8−10 миллионов.

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