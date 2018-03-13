Нефть в нерешительности

Москва, , 12:49 — REGNUM Все сырьевые рынки замерли в ожидании дальнейших эпохальных событий — окончательного решения вопроса с импортно-тарифной политикой в G7, и, разумеется, первого официального заседания FOMC под председательством Джерома Пауэла, которое состоится на следующей неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX: Владимир Рожанковский.

«Нефть пока не может и не хочет выделяться из всех прочих глобальных активов, и по этой причине не показывает сколько-нибудь существенных ценовых движений», — считает эксперт.

Сегодня, 13 марта, утром чёрное золото сорта Brent торгуется уже на уровне $64,77 за баррель, хотя утро в Азии начиналось с отметок, близких к $65 за баррель. В свою очередь баррель WTI теперь стоит $61,22, показывая более значимую устойчивость.

«В целом сдвинуть нефть с мёртвой точки на фоне подобной новостной неопределённости в ближайшие дни могут только, разве что, классические драйверы — такие как публикация по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США 14 марта», — отметил Рожанковский.

Согласно консенсус-прогнозу, прибавка на этот раз составит 1,5 млн баррелей, и реальная цифра может достаточно легко превысить столь умеренные ожидания.

«Впрочем, эффект вряд ли продлится долго, поэтому касание отметки $65 за баррель будет иметь краткосрочный характер», — полагает эксперт.

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