Спекулировать рублём всё сложнее

Москва, , 12:42 — REGNUM С начала марта колебания курса рубля практически не выходят из диапазона 56,30 — 57,30 рублей за доллар. Среди основных факторов поддержки рубля образовалась некоторое затишье, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Нефть сорта Brent колеблется вокруг $65/баррель, и практически не реагирует на данные по запасам, изменения количества буровых установок, ни на новости с нефтяного рынка. Российские активы пользуются спросом, размещение ОФЗ проходит без проблем. Есть комментарии аналитиков о потенциале дальнейшего укрепления рубля.

«На валютных рынках затишье. Заседание ЕЦБ, состоявшееся 8 марта, не привело к изменениям в монетарной политике Регулятора. Но исключение из итогового комментария фразы о готовности увеличить покупку активов на баланс ЕЦБ, было воспринято как дополнительный намёк на приближение срока нормализации монетарной политики ЕЦБ», — пояснил эксперт.

В общем-то, что заставляло курс доллара к рублю или евро изменяться на рубль — полтора за торговую сессию ослабило своё влияние. За сессию 12 марта и 13 марта колебания рубля к доллару составили менее 0,5 руб. По отношению к евро рубль немного ослаб, преодолев планку в 70 рублей из-за небольшого укрепления евро к доллару.

«Рынки 13 марта сфокусируются на данных по инфляции в США. Если рост годовой базовой инфляции превысит прогноз (1,9%), то это повысит прогноз и по ставке ФРС и будет способствовать укреплению доллара. А именно движения в паре EUR/USD будут определять курс рубля к доллару и евро в ближайшие дни», — полагает Карякин.

По прогнозам ожидается небольшое ускорение инфляции и в годовом, и в месячном выражении, что в свою очередь будет способствовать укреплению доллара и снижению пары EUR/USD к уровням 1,2250 — 1,2200.

«Это приведёт к небольшому ослаблению рубля к доллару и укреплению к евро. Пара USD/RUB поднимется чуть выше 57 рублей, но на горизонте двух дней останется в диапазоне 56,80 — 57,40 руб./доллар. Пара EUR/RUB уйдёт ниже 70 рублей, но сохранит торговый диапазон 69,40 — 70 рублей за евро», — считает эксперт.

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