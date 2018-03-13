Пока чиновники манипулируют данными, в Белоруссии растёт число безработных

Минск, , 12:34 — REGNUM В Белоруссии продолжает расти безработица. Так, на 1 марта 2018 года в качестве безработных официально было зарегистрировано 23,9 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства труда и социальной защиты Белоруссии 12 марта.

Уровень официально нетрудоустроенных граждан на начала марта 2018 года составляет 0,5%. Если сравнить этот показатель с 1 марта 2017 года, как и делает ведомство, то выясняется, что уровень зарегистрированной безработицы в Белоруссии снизился на 0,5%. В частности, сейчас в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях уровень официальной безработицы — больше всего безработных по стране: 0,7%, в Гродненской области — 0,6%, в Минской — 0,5%, а ниже всего уровень официальной безработицы — в Минске (0,2%).

Согласно данным министерства, на 1 марта 2018 года в республике зарегистрировано 23,9 тысяч безработных граждан. В ведомстве этот показатель сравнивают с уровнем официальной безработицы на 1 марта 2017 года, когда нетрудоустроенных граждан было 42,8 тысяч, то есть на 44% больше, чем теперь.

Однако если сравнить актуальные показатели по зарегистрированным безработным в Белоруссии с февралем 2018 года, когда было зарегистрировано 23 798 нетрудоустроенных граждан, то выясняется, что число безработных в республике растет второй месяц подряд. До этого наблюдалось небольшое уменьшение количества официально нетрудоустроенных на протяжении девяти месяцев.

Так, ранее ИА REGNUM сообщало, что за январь-сентябрь 2017 года количество официальных безработных уменьшилось в Белоруссии почти на треть и составило 27,3 тысячи человек. Согласно данным Белстата, уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября составил 0,6% от общего числа трудящихся, в январе уровень зарегистрированной безработицы достигал 0,9% от экономически активного населения, а граждан без работы было зарегистрировано почти 40 тысяч человек.

Что касается количества свободных рабочих мест на 1 марта 2018 года, то сейчас нанимателями официально заявлено 56,2 тысячи таких вакансий. Это почти на 40% больше, чем на 1 марта 2017 года. Спрос на работников по рабочим профессиям — 58,5% от общего числа вакансий против 48,8% на 1 марта 2017 года. Коэффициент напряженности на рынке труда определили на уровне 0,4 безработных на одну вакансию, тогда как 1 марта 2017 года этот показатель составлял — 1,1.

Напомним, что для Белоруссии проблема безработицы особенно остро встала в 2015 году. Тогда в различных областях промышленности произошли массовые сокращения сотрудников, что признавал и сам президент республики Александр Лукашенко.

Кроме того, важно понимать, что уровень официальной безработицы, как правило, ниже уровня реальной безработицы. Например, в ноябре 2017 года главы администрации президента республики Натальи Кочановой, выступая на совещании у президента, говорила, что сегодня в Белоруссии около полумиллиона нетрудоустроенных граждан, поэтому «самоуспокаиваться» чиновникам пока точно рано.

Отметим, что в конце января этого года Лукашенко поставил свою подпись под декретом № 1 «О содействии занятости населения», который вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в частности потому, что, несмотря на заявления чиновников о том, что это «принципиально иной» документ и к предыдущему декрету «о тунеядцах» никакого отношения не имеет, общественность обратила внимание на то, что в новом декрете речь идет о том, что с 1 января 2019 года трудоспособные граждан, которые не заняты в экономике будут обязаны в полной мере возмещать оказываемые им услуги — коммунальные, транспортные, медицинские. Лица, которых ранее признали плательщиками сбора, освобождены от его уплаты.

В конце февраля совет министров Белоруссии объявил о запланированных показателях на 2018 год по поводу зарегистрированной безработицы. Согласно плану, показатель не должен превышать 1%. Однако многие экономисты, как и сами граждане, скептически отнеслись к таким планам, обратив внимание на их формальность.

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