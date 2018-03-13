Капитализация Apple достигла рекордного уровня в $925 млрд

Нью-Йорк, США, , 12:36 — REGNUM Капитализация компании Apple по итогам торгов 12 марта достигла рекордного уровня в $925 млрд, сообщает телеканал CNBC.

Закрытие торгов на бирже произошло на отметке $181,4, хотя во в течение дня стоимость акций поднималась до $182,0, что с учетом числа акций компании в 5,074 млрд позволило экспертам сделать вывод о крупнейшем в истории уровне капитализации.

По этому показателю Apple опередила Alphabet (владеющую активами холдинга Google), и крупнейших компаний отрасли Amazon и Microsoft.

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Отмечается, что повышение стоимости ценных бумаг корпорации произошло после рекордного роста американского индекса NASDAQ, куда входит Apple. Кроме того, днем ранее в корпорации сообщали о покупке сервиса Texture, что подтолкнуло стоимость акций вверх.

Очевидно, следующим рекордом будет планка в $1 трлн.

Компания Apple основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Центральный офис компании расположен в Купертино (Калифорния). Apple производит персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, смартфоны, «умные часы» и программное обеспечение.

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