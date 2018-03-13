Обнаружен взлом зимбабвийской биржи криптовалют Golix

Хараре, , 12:28 — REGNUM Представители крупнейшей криптовалютной биржи Зимбабве Golix заявили о взломе системы безопасности площадки неизвестными киберпреступниками. Об этом сообщает 13 марта зимбабвийское издание Pindula News.

В связи с инцидентом сотрудники Golix предлагают своим клиентам проверить свой доступ в базу, а также сменить пароли. Также отмечается, что хакеры не смогли вывести со счетов клиентов средства, поскольку для этого требуется двухэтапная аутентификация, однако были отмечены случаи конвертации виртуальных денег в другие криптовалюты.

«Пожалуйста, примите к сведению, что за три недели до 12 марта 2018 года ограниченное количество счетов клиентов Golix стало жертвой доступа третьих лиц», — цитирует издание обращение службы поддержки биржи.

Добавим, по мнению специалистов рынка криптовалют, подобные нападения способны влиять на снижение стоимости большинства видов виртуальных денег. Отметим, данный случай атаки на кибер-биржу уже не первый. 26 января 2018 года на площадку Coincheck было совершено кибернападение. В результате атаки похитители украли $523 млн в криптовалюте NEM.

Читайте также: Количество хакерских кибератак будет только расти — эксперт

Напомним, 6 марта на севере Мексики в городе Чихуахуа задержали главаря банды похитителей людей, требовавшей уплаты выкупа в биткоинах. Главарём оказался молодой блогер. Мексиканские киберполицейские вышли на след преступника после того, как тот со своими сообщниками за освобождение похищенной женщины получил выкуп в биткоинах.

Читайте также: В Мексике похититель получил выкуп в криптовалюте